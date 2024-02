Concorso Agenzia delle Dogane 2024, bando online: chi può partecipare, i requisiti e come fare domanda



Il Concorso Agenzia delle Dogane 2024 mette a disposizione complessivi 564 posti in area suddivisi tra Funzionario Amministrativo Tributario, Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione) e Funzionario Tecnico Professionale (esperto nel settore delle accise). Iscrizioni solo online, si ha tempo fino al 12 marzo prossimo per presentare domanda. Come partecipare al bando e quali sono i requisiti.

Continua a leggere



Il Concorso Agenzia delle Dogane 2024 mette a disposizione complessivi 564 posti in area suddivisi tra Funzionario Amministrativo Tributario, Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione) e Funzionario Tecnico Professionale (esperto nel settore delle accise). Iscrizioni solo online, si ha tempo fino al 12 marzo prossimo per presentare domanda. Come partecipare al bando e quali sono i requisiti.

Continua a leggere

Continua a leggere