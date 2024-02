Concorso Scuola 2024, al via le convocazioni: le sedi d’esame per regione e dove trovarle



Sono partite le convocazioni per le prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per l’assunzione in ruolo dei docenti. La sede d’esame è individuata dagli Uffici scolastici Regionali ed è comunicata tramite avviso pubblicato sul Portale Unico: ecco l’elenco in aggiornamento regione per regione.

Continua a leggere



Sono partite le convocazioni per le prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per l’assunzione in ruolo dei docenti. La sede d’esame è individuata dagli Uffici scolastici Regionali ed è comunicata tramite avviso pubblicato sul Portale Unico: ecco l’elenco in aggiornamento regione per regione.

Continua a leggere

Continua a leggere