Coniugi della strage di Altavilla: “Realtà diversa da quella raccontata da Barreca e la figlia”



Secondo il legale della coppia arrestata per la strage di Altavilla Milicia, dal loro racconto in carcere emerge una realtà diversa da quella che è stata raccontata da Barreca e la figlia. Per questo è sua intenzione convincerli a parlare con gli inquirenti al più presto per raccontare la loro versione dei fatti.

