Cosa sappiamo finora sul crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze



Il bilancio delle vittime del crollo nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze sarebbe destinato ad aumentare. Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di ricerca degli operai dispersi. Altri 3 restano ricoverati in ospedale mentre sono 3 le vittime accertate decedute nel crollo.

