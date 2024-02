Crollo supermercato Esselunga a Firenze, il governatore Giani: “Possiamo dire che i morti sono 5”



Il presidente della Regione Toscana conferma la quinta vittima nella tragedia avvenuta ieri mattina nel cantiere del supermercato in costruzione in Via Mariti. Il bilancio è definitivo, dunque: 5 morti e tre feriti (non in pericolo di vita). Al momento l’unico operaio deceduto identificato è il 60enne italiano Luigi Coclite.

