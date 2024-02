Da 3 anni adescava e ricattava minorenni sui social, era un italiano in Islanda: oltre 50 vittime



Il 48enne usava diversi social network e piattaforme di messaggistica per contattare ragazzine minorenni e ottenere, tramite minacce e ricatti, immagini sessualmente esplicite.

Almeno 50 vittime che hanno denunciato solo in Italia. Arrestato in Islanda grazie a un mandato di arresto europeo arrivato dall’Italia.

