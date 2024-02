“Dal 2012 ho inviato oltre 11mila cv: non riesco a trovare un lavoro per vivere dignitosamente”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna di 51 anni che parla delle sue difficoltà nel trovare un lavoro dignitoso: “Da settembre 2022 non ho più trovato un lavoro, troppo vecchia e costosa per la mia esperienza. Dal 2012 ad oggi ho inoltrato oltre 11.000 curriculum. 84 candidature che non hanno avuto esito”.

