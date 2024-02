“Dall’Umbria al Sudafrica, dove vivo dal 2014. Come hobby recupero e salvo serpenti”: la storia di Marco



Marco è un 41enne umbro che da circa 10 anni vive e lavora in Sudafrica. Come ha raccontato a Fanpage.it, proprio in questo Paese ha scoperto un hobby particolare: “Da sei anni nel tempo libero faccio lo snake catcher, recupero serpenti e li libero nelle riserve. E se sono feriti, li porto a casa e li curo”.

