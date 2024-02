“Dicevano che c’erano solo 15 Panda e 3 trattori”, Margherita Agnelli e l’esposto sull’eredità contesa



Un passaggio dell’esposto presentato da Margherita Agnelli racconta di un dialogo dopo la morte del padre Gianni Agnelli in cui i familiari avrebbero provato a dirle che in Italia l’Avvocato aveva lasciato pochi beni oltre a quelli già noti, come una quindicina di Fiat Panda e Fiorini, 7 ciclomotori Piaggio e 3 trattori.

Continua a leggere



Un passaggio dell’esposto presentato da Margherita Agnelli racconta di un dialogo dopo la morte del padre Gianni Agnelli in cui i familiari avrebbero provato a dirle che in Italia l’Avvocato aveva lasciato pochi beni oltre a quelli già noti, come una quindicina di Fiat Panda e Fiorini, 7 ciclomotori Piaggio e 3 trattori.

Continua a leggere

Continua a leggere