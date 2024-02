Due anni di guerra in Ucraina, Save The Children: “360mila bambini vivono sotto le bombe”



A due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina 630mila bambini sfollati hanno fatto ritorno nelle loro case; 360mila di loro abitano in zone quotidianamente a rischio bombardamenti. Lo rivela uno studio di Save The Children.

