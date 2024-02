È di Alessandra Ollari il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Parma



È di Alessandra Ollari, la donna scomparsa da Parma lo scorso giugno, il corpo rinvenuto in via Sidoli, qualche settimana fa. Indagini in corso.

Continua a leggere



È di Alessandra Ollari, la donna scomparsa da Parma lo scorso giugno, il corpo rinvenuto in via Sidoli, qualche settimana fa. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere