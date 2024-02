Esce di casa e scompare nel nulla: da quattro giorni non si hanno notizie della 33enne Lisa Zadra



Da giovedì 1 febbraio non si hanno più notizie di Lisa Zadra, 33 anni. La donna, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Non sarebbe la prima volta che si allontana, ma non lo avrebbe mai fatto per così tanto tempo. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.

Continua a leggere



Da giovedì 1 febbraio non si hanno più notizie di Lisa Zadra, 33 anni. La donna, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Non sarebbe la prima volta che si allontana, ma non lo avrebbe mai fatto per così tanto tempo. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.

Continua a leggere

Continua a leggere