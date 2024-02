Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie, paura a Pavullo: trattative in corso



Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo (Modena) insieme alla moglie: sul posto i colleghi dell’Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. L’uomo si era reso protagonista di un gesto simile già nel 2022.

