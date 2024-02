Ferrara, uccise la madre con una tazza di tè avvelenato, Sara Corcione: “Non so se sono pentita”



Il delitto nel luglio del 2022. La 39enne – rea confessa – è a processo per omicidio aggravato e premeditato. In aula ha raccontato cosa l’ha spinta ad uccidere la madre, la 64enne Sonia Diolaiti, quella donna che la considerava “un incidente, una cosa che non doveva accadere”.

Continua a leggere



Il delitto nel luglio del 2022. La 39enne – rea confessa – è a processo per omicidio aggravato e premeditato. In aula ha raccontato cosa l’ha spinta ad uccidere la madre, la 64enne Sonia Diolaiti, quella donna che la considerava “un incidente, una cosa che non doveva accadere”.

Continua a leggere

Continua a leggere