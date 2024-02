Fiaccolata ad Altavilla Milicia, la commozione dei coetanei di Kevin: “Chissà se lui ci vede”



Hanno tra i 15 e i 17 anni, sono tutti di Altavilla Milicia. Almeno di vista, tutti conoscevano Kevin, 15 anni, una delle tre vittime della strage che si è consumata nei giorni stessi. E conoscono sua sorella, ora in stato di fermo perché avrebbe partecipato insieme al padre, Giovanni Barreca, alle torture e all’omicidio del fratello 15enne, della madre e del fratelli di 5 anni. Le loro testimonianze dalla fiaccolata organizzata per ricordare le vittime e per mostrare vicinanza ai familiari.

