Filippo Mosca resta in carcere in Romania: negati i domiciliari al 29enne italiano



È stata rifiutata la richiesta della detenzione ai domiciliari per Filippo Mosca, il 29enne che da 9 mesi si trova rinchiuso in un carcere di Porta Alba, in Romania, in condizioni disumane. Il giovane è stato condannato a 8 anni di reclusione con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

