Firenze, incidente cantiere supermercato. Giani: “Durante crollo della trave passava bus con bimbi”



L’incidente in un cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione a Firenze, in via Mariti. Ci sarebbero vittime. Il governatore Giani: “Altri 3 operai non danno segnali” e aggiunge: “Un miracolo che la struttura non si sia riversata verso la strada”.

Continua a leggere



L’incidente in un cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione a Firenze, in via Mariti. Ci sarebbero vittime. Il governatore Giani: “Altri 3 operai non danno segnali” e aggiunge: “Un miracolo che la struttura non si sia riversata verso la strada”.

Continua a leggere

Continua a leggere