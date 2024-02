Foggia, assalto all’ufficio postale: banditi usano ruspa e incendiano camion per bloccare traffico



Scene da film in provincia di Foggia: a San Marco in Lamis questa notte un commando di malviventi ha preso d’assalto il postamat di Piazza Europa utilizzando un escavatore per provare a portare via la cassaforte. Per fuggire indisturbati hanno poi incendiato un mezzo pesante sulla statale.

