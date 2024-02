Francesco Bacchi ucciso in una rissa davanti alla discoteca, fermati altri 4 ragazzi: “Hanno assistito”



Altri 4 ragazzi sono stati fermati per la morte di Francesco Bacchi, il 19enne deceduto in seguito a un pestaggio avvenuto davanti a una discoteca di Balestrate. Secondo quanto reso noto, i 4 non avrebbero partecipato alla rissa, ma avrebbero preso parte al violento litigio avvenuto poco prima del decesso.

