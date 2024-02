Fratelli investiti da un camion a Sanremo, fuori pericolo la 15enne: sveglia dopo 12 ore di intervento



Si è svegliata dopo 12 ore di intervento la 15enne sopravvissuta dopo essere stata travolta da un camion insieme al fratello 17enne a Sanremo. I due studenti sono stati portati in gravissime condizioni in ospedale: il ragazzo è morto appena entrato in sala operatoria mentre la sorella è sopravvissuta dopo una delicata operazione. La sua prognosi resta per il momento ancora riservata.

Continua a leggere



Si è svegliata dopo 12 ore di intervento la 15enne sopravvissuta dopo essere stata travolta da un camion insieme al fratello 17enne a Sanremo. I due studenti sono stati portati in gravissime condizioni in ospedale: il ragazzo è morto appena entrato in sala operatoria mentre la sorella è sopravvissuta dopo una delicata operazione. La sua prognosi resta per il momento ancora riservata.

Continua a leggere

Continua a leggere