Frecce di Trenitalia e bagagli, al via dal 1° marzo le nuove regole e le multe: solo 2 valigie per persona



Le nuove regole del trasporto bagagli sui treni Frecce di Trenitalia, in vigore dal 1 marzo, prevedono per tutti il trasporto gratuito fino ad un massimo di due bagagli a passeggero ma sopratutto si dovrà fare attenzione alle misure delle valigie. Per chi non si adegua penalità di 50 euro e si dovranno anche scaricare i bagagli.

Continua a leggere



Le nuove regole del trasporto bagagli sui treni Frecce di Trenitalia, in vigore dal 1 marzo, prevedono per tutti il trasporto gratuito fino ad un massimo di due bagagli a passeggero ma sopratutto si dovrà fare attenzione alle misure delle valigie. Per chi non si adegua penalità di 50 euro e si dovranno anche scaricare i bagagli.

Continua a leggere

Continua a leggere