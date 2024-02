Geo Barents ha soccorso 80 persone in difficoltà in mare: ci sono due morti e tre dispersi



Un’altra tragedia in mare. La Geo Barents è riuscita a portare in salvo 80 persone: ma due persone non ce l’hanno fatta, e tre migranti risultano dispersi.

