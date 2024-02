Gettata fuori dall’auto e picchiata in pieno giorno a Carrara, i passanti allertano i soccorsi: ricoverata



Una 24enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e della forze dell’ordine di Carrara dopo essere stata cacciata da un’auto e picchiata in pieno giorno nelle strade del centro cittadino. La giovane è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. Si indaga sulle dinamiche.

