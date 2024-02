Gli audio dei coniugi dopo la strage di Altavilla: “Sono successe situazioni complicate ad Antonella”



Sono stati diffusi alcuni messaggio audio inviati da Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia accusata di aver ucciso, insieme a Giovanni Barreca, Antonella Salamone e i suoi figli. In uno di questi i due cercano di convincere qualcuno a organizzare un “fine settimana per pregare”. Mentre in un altro del 3 febbraio Fina parla di un incontro che si sarebbe dovuto tenere con Antonella Salamone. Poi disdetto senza troppe spiegazioni il 10, quando la donna pare fosse già morta.

