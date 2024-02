“Ho ricevuto insulti omofobi in classe, ma il preside minaccia di sospendere me”: la denuncia di un prof



Un docente di un istituto di Imola ha contattato Fanpage.it per denunciare un grave episodio accaduto nella scuola dove lavora. “Una studentessa mi ha chiamato ‘f****o. Ho contattato i genitori per ricevere delle scuse ma loro hanno girato i miei messaggi al preside che ha minacciato di sospendermi”, ha raccontato il prof. Già nel 2018 era stato protagonista di un episodio simile in un’altra scuola della città: “I ragazzi vanno educati, da loro mi aspetto maggiore sensibilità”.

