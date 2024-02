Il boss Raduano è in carcere al 41 bis, estradato dalla Corsica dopo l’arresto in latitanza



Marco Raduano è stato estradato dalle autorità francesi dopo l’arresto in Corsica ed è arrivato oggi in Italia dove è stato rinchiuso in regime di carcere duro al 41 bis. Le indagini sulla sua latitanza proseguono per individuare la rete di fiancheggiatori.

