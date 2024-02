Il delitto di Avetrana: la ricostruzione dell’omicidio di Sarah Scazzi



Sarah Scazzi ha 15 anni quando il 26 agosto 2010 esce da casa sua per raggiungere quella della cugina Sabrina Misseri, con cui ha appuntamento per andare al mare. Ma non tornerà mai più a casa: la ricostruzione del delitto di Avetrana, dalle confessioni di Michele Misseri alle condanne all’ergastolo per Sabrina e Cosima Serrano.

