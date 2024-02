Il Papa: “Scandalo per benedizione coppie gay, non se la si dà a imprenditore che sfrutta gente. Ipocrisia”



In un’intervista Papa Francesco ha difeso ancora una volta la Dichiarazione Fiducia Supplicans e la decisione di autorizzare le benedizioni per le coppie omosessuali. “Nessuno si scandalizza se do la benedizione a un imprenditore che sfrutta la gente, è un peccato gravissimo. Il cuore del documento è l’accoglienza”, ha spiegato il Pontefice.

