Il pm Cuno Tarfusser sanzionato dal Csm per aver chiesto la revisione del processo sulla strage di Erba



Sanzionato dal Consiglio superiore della magistratura con la ‘censura’ il pm di Milano Cuno Tarfusser, accusato di aver violato le linee guida della Procura generale per aver chiesto la revisione del processo sulla strage di Erba, nonostante non fosse competente a farlo. Per il quadruplice omicidio del 2006 sono stati condannati all’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Continua a leggere



Sanzionato dal Consiglio superiore della magistratura con la ‘censura’ il pm di Milano Cuno Tarfusser, accusato di aver violato le linee guida della Procura generale per aver chiesto la revisione del processo sulla strage di Erba, nonostante non fosse competente a farlo. Per il quadruplice omicidio del 2006 sono stati condannati all’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Continua a leggere

Continua a leggere