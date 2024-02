Il prete che ha celebrato la messa per Riina: “Chiesa è contro la mafia ma ultimo giudizio è divino”



Dopo la messa in memoria di Gaetano Riina documentata da Fanpage.it e la risposta decisa del Vescovo, il parroco che ha celebrato il rito spiega a Fanpage.it: “Il giudizio dell’anima non spetta a nessuno se non a Dio”.

Continua a leggere



Dopo la messa in memoria di Gaetano Riina documentata da Fanpage.it e la risposta decisa del Vescovo, il parroco che ha celebrato il rito spiega a Fanpage.it: “Il giudizio dell’anima non spetta a nessuno se non a Dio”.

Continua a leggere

Continua a leggere