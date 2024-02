Improvviso botto al decollo, paura sul volo: sull’aereo enorme squarcio e atterraggio di emergenza



L’incidente aereo è avvenuto domenica sera quando i passeggeri a bordo del volo JU-324 hanno udito distintamente un botto e il tremolio del velivolo prima che il comandante annunciasse il rientro per problemi tecnici. Secondo quanto ricostruirò finora, l’aereo non ha preso sufficiente quota in decollo colpendo con la parte bassa le luci di avvicinamento alla pista.

