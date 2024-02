In Italia il 29% degli adolescenti pensa che le ragazze contribuiscono a provocare la violenza sessuale



Secondo il rapporto “Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza” realizzato da Save the Children in collaborazione con Ipsos in Italia il 43% degli adolescenti pensa che se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale il modo di sottrarsi lo può trovare e il 29% ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi: “Campanello di allarme che non può essere ignorato”.

Continua a leggere



Secondo il rapporto “Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza” realizzato da Save the Children in collaborazione con Ipsos in Italia il 43% degli adolescenti pensa che se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale il modo di sottrarsi lo può trovare e il 29% ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi: “Campanello di allarme che non può essere ignorato”.

Continua a leggere

Continua a leggere