In Italia più di 3mila Comuni sono rimasti senza banche: solo nel 2023 chiuse 823 filiali



Secondo l’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl, il sindacato di categoria, solo nel 2023 sono state chiuse ben 823 filiali, facendo salire 3.300 il numero dei Comuni senza accesso ai servizi bancari. E sembra che il fenomeno sia destinato a peggiorare nei prossimi anni, come osserva il segretario della First Cisl Riccardo Colombani.

