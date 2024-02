Incidente sul lavoro in Alto Adige: agricoltore 56enne muore schiacciato da un escavatore



Tragico incidente sul lavoro in Alto Adige, dove nella serata di venerdì 16 febbraio il Corpo dei vigili del fuoco di Campolasta è intervenuto per soccorrere un uomo che era rimasto incastrato sotto il suo escavatore, nei pressi del maso Pronger. I soccorsi, per quanto tempestivi, sono stati inutili. L’agricoltore 56enne Franz Heiss è morto.

