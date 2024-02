JAMES SENESE, ad Agrigento tutta l’energia di un nero a metà

È confermato per domenica 3 marzo, presso il teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento, l’attesissimo concerto di James Senese JNC per la presentazione al pubblico siciliano del suo ultimo album di inediti “Stiamo cercando il mondo”.

Dopo il rinvio a causa di una frattura alla caviglia, il leader dei Napoli Centrale recupera la data del 27 gennaio con un live che inaugura il “Light Blue Festival”. Una straordinaria opportunità per vivere un’esperienza irripetibile, unendo il passato e il presente in un’atmosfera vibrante.

JAMES SENESE torna in Sicilia per testimoniare sul palco “la musica che unisce diverse generazioni”. “Stiamo cercando il mondo tour” farà tappa ad Agrigento per la serata inaugurale del “Light Blue Festival” giunto alla sua terza edizione.

Le suggestive location scelte per gli eventi trasformeranno l’Isola in un palcoscenico unico. Uno scenario naturale che abbraccerà panorami mozzafiato come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. Per una lunga serie di spettacoli che ci accompagneranno fino all’estate. Un viaggio sonoro che avrà inizio il 3 marzo, al teatro “Luigi Pirandello”, con tutta l’energia di un “nero a metà”.

Settantanove anni da non crederci e quella dirompente miscela di ‘negritudine’ che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. In più di mezzo secolo di carriera JAMES SENESE ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. È passato per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele. E ancora il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete. Ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce, attraverso performance live fatte di coraggio e determinazione. Un’icona assoluta. Un irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.

L’appuntamento con “Stiamo cercando il mondo tour” di James Senese è fissato per il 3 marzo alle 20.30 presso il teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento. La data siciliana del leader dei Napoli Centrale sancisce ufficialmente il ritorno del “Light Blue Festival”. L’attesa è finita, e “abbiamo appena cominciato”.

I biglietti sono disponibili sul circuito online Dice e presso i punti vendita ad esso collegati. Acquistabili inoltre attraverso il link https://agrigento-biglietti.com/ di “Box Office Agrigento” o contattando il numero +39 0922 20500. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare un’email a lightbluefest@gmail.com.

L’articolo JAMES SENESE, ad Agrigento tutta l’energia di un nero a metà proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro