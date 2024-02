La figlia 17enne sopravvissuta alla strage di Altavilla avrebbe partecipato ai riti su mamma e fratelli



La figlia 17enne è stata risparmiata dalla follia del padre, Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha confessato di aver ucciso ad Altavilla Milicia la moglie e i due figli, ma ancora non è stato chiarito il perché. A dirlo è il Procuratore di Termini Imerese in conferenza stampa. Pare che la ragazza abbia partecipato alle torture contro i familiari messe in atto dal 54enne e dai suoi due presunti complici per liberare la casa dal demonio.

