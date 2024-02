La figlia fa uso di droga, il padre denuncia giro di spaccio: 18 persone arrestate nel Reggino



Dopo la denuncia di un padre, in ansia per la figlia 20enne che faceva uso di droga, una vasta inchiesta dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria ha smantellato un articolato giro di spaccio di cocaina e marijuana. Arrestate 18 persone, 9 in carcere e 9 ai domiciliari. Gli indagati avevano un giro di affari di oltre un milione di euro.

