La madre chiedeva aiuto ma la 17enne messaggiava con l’amica durante le torture di Altavilla Milicia



“Ha sempre avuto a disposizione il telefono e ha continuato a mantenere i contatti con una compagna e quando la madre gli ha chiesto aiuto e gli ha detto di chiamare i carabinieri, lei non lo ha fatto” sostiene il giudice nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la 17enne accusata col padre e una coppia di conoscenti dell’omicidio di madre e fratellini durante il rito religioso per “scacciare i demoni”

Continua a leggere



“Ha sempre avuto a disposizione il telefono e ha continuato a mantenere i contatti con una compagna e quando la madre gli ha chiesto aiuto e gli ha detto di chiamare i carabinieri, lei non lo ha fatto” sostiene il giudice nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la 17enne accusata col padre e una coppia di conoscenti dell’omicidio di madre e fratellini durante il rito religioso per “scacciare i demoni”

Continua a leggere

Continua a leggere