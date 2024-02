La morte di Alessandra Ollari resta un giallo: dall’autopsia non sono emersi segni di violenza



Secondo i primi riscontri dell’autopsia effettuata sul corpo di Alessandra Ollari, la 53enne scomparsa a giugno a Parma e trovata cadavere qualche settimana fa a pochi chilometri da casa, non è ancora chiara la causa del decesso ma non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Bisognerà aspettare sessanta giorni per le conclusioni del medico legale.

