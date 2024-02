La tentata rapina e poi la fuga, cosa è successo ai due minori scomparsi per 9 giorni a Olbia



Restano in una comunità di recupero i due minorenni di 15 e 17 anni scomparsi per nove giorni a Olbia e ritrovati il 3 febbraio dalle forze dell’ordine. La Procura dei minorenni di Sassari ha confermato la misura cautelare per i due: sono accusati di tentata rapina a un esercizio commerciale.

Continua a leggere



Restano in una comunità di recupero i due minorenni di 15 e 17 anni scomparsi per nove giorni a Olbia e ritrovati il 3 febbraio dalle forze dell’ordine. La Procura dei minorenni di Sassari ha confermato la misura cautelare per i due: sono accusati di tentata rapina a un esercizio commerciale.

Continua a leggere

Continua a leggere