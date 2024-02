La vedova dell’ambasciatore Attanasio ucciso in Congo: “Il nostro amore vive nei progetti umanitari”



Zakia Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo a febbraio del 2021, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ha partecipato alla commemorazione in Piazzale della Farnesina: “Il nostro amore vive nei progetti umanitari”. Presentato il progetto pilota “Mama Sofia accorcia le distanze nella cura” avviato in Marocco.

Continua a leggere



Zakia Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo a febbraio del 2021, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ha partecipato alla commemorazione in Piazzale della Farnesina: “Il nostro amore vive nei progetti umanitari”. Presentato il progetto pilota “Mama Sofia accorcia le distanze nella cura” avviato in Marocco.

Continua a leggere

Continua a leggere