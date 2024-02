L’allevamento fallisce, 57 asinelli all’asta: “Se non acquistati, rischiano il macello”



Cinquantasette asinelli sono finiti all’asta dopo il fallimento dell’allevamento di Forcello di San Possidonio, nel Modenese. Se non comprati, rischiano il macello. Per salvarli, però, gli acquirenti dovranno comprarli tutti insieme. La denuncia di Oipa: “Trattati come oggetti da mettere all’asta”

