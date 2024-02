Lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto da solo per ore perché “non voleva sciare”: denunciata la madre



Una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato il figlio di 4 anni chiuso in auto da solo. Alle forze dell’ordine, la madre del piccolo ha dichiarato di averlo lasciato in macchina perché “non voleva sciare”

