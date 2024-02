Laura muore a 37 anni, medici fanno nascere il bimbo che portava in grembo da 8 mesi



L’infermiera di 37 anni Laura Porta è morta all’ottavo mese di gravidanza dopo una improvvisa complicanza. I medici sono riusciti a far nascere il piccolo che portava in grembo che però è ora ricoverato in gravissime condizioni a Firenze.

