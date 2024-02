Le torture, il ruolo della figlia e le confessioni: la ricostruzione della strage di Altavilla Milicia



Con il passare dei giorni iniziano a emergere maggiori elementi sul triplice omicidio avvenuto ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Dopo il ritrovamento dei cadaveri della 41enne Antonella Salamone e dei due figli Kevin ed Emanuel di 15 e 5 anni, uccisi dal marito e padre 54enne Giovanni Barreca e da due presunti complici, gli inquirenti hanno organizzato una conferenza per ricostruire quanto accaduto, per spiegare il ruolo della figlia 17enne sopravvissuta e il movente della strage.

