Lecce, multe cancellate in cambio di voti e regali: 46 indagati



Quarantasei persone coinvolte in un presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale. Stando a quanto emerso dalle indagini, più di 500 verbali per infrazioni al codice della strada sarebbero stati annullati in cambio di regali.

