Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: “Non so se sia stata uccisa. Con Sterpin non era amore”



L’intervista di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, a Chi l’ha visto? all’indomani della riesumazione del cadavere: “Non so se sia stata uccisa o se si sia suicidata, non ho risposte. Sterpin? Amore solo da parte sua, altrimenti lei me lo avrebbe detto”.

