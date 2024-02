Lite tra adolescenti: 16enne accoltellata al volto durante i festeggiamenti di Carnevale



Una 16enne è stata colpita da una coetanea con una coltellata in pieno viso a Ravanusa, nell’Agrigentino, durante i festeggiamenti per il Carnevale. La giovane è stata portata in ospedale, dove le sono stati applicati circa 30 punti di sutura. I Carabinieri stanno cercando l’adolescente che l’ha aggredita, la lite tra le due sarebbe scoppiata per futili motivi.

