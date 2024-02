Lo scavo cede durante i lavori, Francesco muore sul lavoro a 23 anni schiacciato dal terreno



Il terribile incidente mortale sul lavoro a Stornara, in provincia di Foggia. Il 23enne Francesco Albanese era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione dei terreni agricoli ma il materiale accumulato sul bordo della buca sarebbe crollato sommergendolo.

