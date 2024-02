L’oroscopo di domani 21 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di domani, mercoledì 21 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ancora la Luna in Cancro fino all’ora di pranzo mentre poi passerà in Leone. Il fuoco del Leone spegnerà un pochino le emozioni di questi ultimi giorni. Il segno fortunato di domani è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato lo Scorpione che inizia a sentire la Luna storta.

